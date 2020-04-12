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تعليم

الأزهر: امتحانات نهاية العام في موعدها ولن نلجأ لـ الإلكتروني إلا في هذه الحالة

الأحد 12/أبريل/2020 - 10:02 م
جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
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محمد شحتة
قال الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، إن امتحانات نهاية العام ستعقد في موعدها المحدد في 30 مايو المقبل كما هي، من دون أي تغيير في نظامها حتى الآن. 

وأضاف "عامر"، في تصريحات صحفية اليوم، الأحد، أن جامعة الأزهر لديها حلول متعددة لعقد الامتحانات بشكلها الطبيعي التقليدي، ولن تلجأ للاختبار الإلكتروني "عن بُعد"؛ إلا في حالة الضرورة القصوى، وحال توافر المقومات المؤدية لذلك، ونجاح تجربة الاختبارات الإلكترونية التي تعقدها الكليات حاليا بشكل تجريبي. 

وأشار إلى أن تجربة "التعليم عن بعد" لاقت استحسان الكثير من الطلاب خاصة أن البعض منهم يعمل بوظائف أثناء فترة الدراسة، فضلا عن إمكانية الاستماع إلى المحاضرات في أي وقت يشاء، بعد تسجيلها ورفعها عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك. 

ولفت نائب رئيس جامعة الأزهر، إلى أن بعض الكليات شرعت في تطبيق نظام الاختبارات الإلكترونية بشكل تجريبي، منها كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية، وأكدت الطالبات أن هذا النظام أفضل من الاختبارات الورقية. 

وأشار إلى أن جامعة الأزهر، لن تلجأ لعقد الاختبارات الإلكترونية "عن بعد"، إلا في الحالات التالية:

1- استنفاد الجامعة جميع الحلول التي تؤدي إلى أداء الامتحان بشكل طبيعي.

2 - نجاح تجربة الاختبارات الإلكترونية عن بُعد التي شرعت بعض الكليات في تطبيقها.

وتابع "نتوقع أن الأمور ستكون أكثر هدوءًا، ولن تلجأ الجامعة، إلى الاختبار الإلكتروني إلا في الضرورة القصوى".

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