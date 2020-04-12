عشان محدش يلعب بديله.. محمود سعد يطالب الدولة بتطبيق حظر شامل يوم شم النسيم

قال الإعلامي محمود سعد ، إن فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد سريع الانتشار، ويجب الحذر منه، مضيفا أن من حقه الدولة اتخاذ القرار الذي تجده مناسبا لصالح الشعب المصري.

وتوجه سعد، خلال برنامجه "باب الخلق"، والمُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الأحد، برسالة عاجلة للحكومة بقيادة المهندس مصطفى مدبولي، قائلا :أطلب من الحكومة بتطبيق حظر تجول شامل يوم شم النسيم، وذلك في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا.

ووجه مقدم برنامج "باب الخلق"، حديثة للمواطنين، قائلا :"أوعى تلعب و تتشاقي يوم شم النسيم، وأطالب الدولة بالحظر الشامل عشان محدش يلعب بديله، ولما تنزل تتفسح في شم النسيم مش فهلوه منك كدا انت بتضر نفسك وتضر الآخرين وده اسمه استهتار كبير واستخفاف"، مؤكدًا أن هذا من حق الدولة لحماية مواطنيها.