AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عشان محدش يلعب بديله.. محمود سعد يطالب الدولة بتطبيق حظر شامل يوم شم النسيم

الأحد 12/أبريل/2020 - 11:37 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار

قال الإعلامي محمود سعد، إن فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد سريع الانتشار، ويجب الحذر منه، مضيفا أن من حقه الدولة اتخاذ القرار الذي تجده مناسبا لصالح الشعب المصري.

 

وتوجه سعد، خلال برنامجه "باب الخلق"، والمُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الأحد، برسالة عاجلة للحكومة بقيادة المهندس مصطفى مدبولي، قائلا :أطلب من الحكومة بتطبيق حظر تجول شامل يوم شم النسيم، وذلك في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا.

 

ووجه مقدم برنامج "باب الخلق"، حديثة للمواطنين، قائلا :"أوعى تلعب و تتشاقي يوم شم النسيم، وأطالب الدولة بالحظر الشامل عشان محدش يلعب بديله، ولما تنزل تتفسح في شم النسيم مش فهلوه منك كدا انت بتضر نفسك وتضر الآخرين وده اسمه استهتار كبير واستخفاف"، مؤكدًا أن هذا من حق الدولة لحماية مواطنيها.

 

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب كورونا.. طلب إحاطة أمام البرلمان لحظر التنقل الكامل فى شم النسيم

الحكومة تكشف حقيقة فرض حظر التجوال كاملا يوم شم النسيم

24 ساعة حظر تجول.. أول تحرك عاجل من البرلمان بشأن شم النسيم و كورونا

اقعد فى بيتك.. رئيس تعليم النواب يوجه رسالة هامة للمصريين بشأن شم النسيم

تحركات برلمانية لحظر التجول في شم النسيم 24 ساعة.. نواب: تطبيقه لن يؤثر على عجلة الاقتصاد وسيحمي صحة المواطن.. ورسالة من رئيس لجنة التعليم بعنوان احتفل مع أسرتك فى البيت

شم النسيم بين إباحة الشرع وحظر كورونا.. حكمه وآداب الاحتفال به

ترشيحاتنا

ريش واكسسوارات غريبة على الشعر.. ويزو تفاجئ متابعيها بإطلالة كاجوال.. شاهد

أخبار النادي الأهلي اليوم.. حقيقة التوقيع مع بديل رمضان صبحي.. ومفاوضات مع 6 لاعبين بدلا من أحمد فتحي

بعد قليل.. كلمة تليفزيونية لشيخ الأزهر بشأن مستجدات كورونا

الأزهر: امتحانات نهاية العام في موعدها ولن نلجأ لـ الإلكتروني إلا في هذه الحالة

القوى العاملة: صرف 500 جنيه لمليون ونصف من العمالة غير المنتظمة من الاثنين حتى الخميس.. فيديو

وزير الداخلية التركي يكشف أسباب استقالته بعد أزمة كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان هتحتجيها كتير.. طريقة عمل الكريمة اللباني خطوة بخطوة

بـ أوف شولدر.. أول ظهور لـ ليلى علوى بعد وفاة طليقها بإطلالة شبابية

كاجوال ولا كلاسيك .. جميلة عوض بإطلالة غريبة ومثيرة .. شاهد