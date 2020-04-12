احذري مستحضرات التجميل.. 7 محاذير لتجنب نقل فيروس كورونا

حللت المعاهد الوطنية للصحة (NIH) المدة التي يمكن أن يستمر فيها الفيروس التاجي على الأسطح المختلفة واتضح أنه يمكن للفيروس أن يعيش لمدة تصل إلى 4 ساعات على النحاس، وما يصل إلى يوم واحد على الورق المقوى وما يصل إلى ثلاثة أيام على البلاستيك والفولاذ المقاوم للصدأ.





زتتضمن الأدوات المستخدمة في عملية التجميل ضمن الأسطح التي يمكن أن يلتصق بها فيروس الكورونا لوقت طويل، ويعني ذلك سهولة انتقال العدوى بمجرد لمس تلك الأدوات باليدين أو وضعها على الوجه، وفقًا لموقعي "Women’s health"، "Times"

يفضل تجنب استخدام مستحضرات التجميل في الوقت الراهن، وعند استخدامها يجب مراعاة العديد من المحاذير الضرورية لتجنب نقل أي عدوى والتعرض للخطر:

1مراعاة عدم ترك تلك المستتحضرات على الوجه لساعات طويلة من اليوم.

2- تجنب مشاركة مستحضرات التجميل مع الآخرين.

3- يفضل عدم الاستعانة بأحد لوضع تلك المستحضرات.

4غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون قبل وضع مساحيق التجميل على الوجه.

5- تغطية مستحضرات التجميل جيدًا وعدم تركها في الهواء لتجنب التصاق الفيروس بها.

6- تنظيف أدوات التجميل والأسطح الخارجية جيدًا قبل الشروع في الاستخدام وعقب الانتهاء.

7- عند إزالة المكياج من على الوجه يجب استخدام قطعة قطن لكل منطقة والتخلص منها في القمامة فقور الانتهاء