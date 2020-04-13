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فن

هاني شاكر ينعي والدة دنيا عبد العزيز

الإثنين 13/أبريل/2020 - 03:45 ص
هاني شاكر
هاني شاكر
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آيه عاطف
حرص الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقين على نعي والدة الفنانة دنيا عبد العزيز بلكمات مؤثرة من خلال حسابه الرسمي على "إنستجرام".

قال هاني شاكر، :"إنا لله وإنا اليه راجعون .. أنعي بكل الحزن والأسى الصديقة الغالية جودي .. والدة الفنانة دنيا عبد العزيز .. رحم الله الفقيدة .. وادخلها فسيح جناته والهم اهلها الصبر والسلوان".

يذكر أن أعلن الفنان أحمد فريد، وفاة والدة الفنانة دنيا عبد العزيز، وذلك من خلال حسابه الرسمي على "فيسبوك".

وقال أحمد فريد: "چودي في زمة الله.. توفيت الي رحمة الله تعالى والدة دنيا عبد العزيز".

بينما تخوض الفنانة دنيا عبد العزيز، السباق الرمضاني المقبل 2020 بمسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.
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