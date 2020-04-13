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أبو العينين: عودة الحياة لطبيعتها متوقف على التزام المواطنين بقرارات الحكومة

الإثنين 13/أبريل/2020 - 03:09 ص
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
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كـريـم الـخـطـيـب
قال  النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، إن عودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى متوقف على التزام المواطنين بالقرارات التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، والوصول العلمي إلى العلاج وهما العنصر الفعال لاحتواء الأزمة.

وأضاف "أبو العينين" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" أن الدول تعمل على الوصول إلى علاجات فعالة لعلاج فيروس كورونا المستجد وعلى رأسهم اليابان، ومتوقع الإعلان عن المصل الجديد في مايو وبالتالي سوف تقتصر المدة.

كما أشاد عضو مجلس النواب، بالطاقم الطبي والممرضين والمجهود المبذول في مواجهة أزمة فيروس كورونا، مضيفا: "كل التحية والتقدير لأطباء مصر العظماء الذين قدموا رسالة حضارية رائعة بالوطنية والوفاء والإخلاص والخبرة".

وأوضح النائب محمد أبو العينين" أن الأطباء والممرضين في مصر يستحقون كل التقدير وربنا يجازيهم خير لما قدموه، مطالبا بالتعامل مع كل متوفى من الأطباء مثلما نتعامل مع الشهداء، لأنهم الآن مثل الذين يقفون ويحاربون على الجبهة مثل أبطال القوات المسلحة.
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