AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: تحديد مواعيد لإغلاق المحال بعد أزمة كورونا يحقق الانضباط ويقضي على العشوائية

الإثنين 13/أبريل/2020 - 09:08 ص
اغلاق المحلات
اغلاق المحلات
Advertisements
معتز الخصوصى
طالب النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، دراسة إمكانية استمرار تطبيق قرار غلق المحال والمطاعم والمقاهي والكافيهات في أوقات محددة بعد الانتهاء من أزمة فيروس كورونا، مع تغيير المواعيد بتأخيرها بعض الساعات وعدم غلقها 5 مساء مثل التوقيت الحالي.

وأكد مشهور فى بيان صحفى له،أن هذا القرار سيساهم حال تطبيقه في تنظيم "عشوائية الشارع" والتخلص من الفوضى والضجيج طوال الليل دون مراعاة لحقوق المرضى والطلبة والسكان في الراحة والهدوء، مضيفا أن تحديد مواعيد غلق المحال، معمول به في دول كثيرة، ولا أحد يعترض على ذلك، ولكن المشكلة لدينا في حالة التسيب في بعض أجهزة المحليات مطالبا الحكومة بإلزام المحلات بمواعيد محددة بمراعاة التوقيتات الشتوية والصيفية بعد انتهاء الأزمة.

ولفت مشهور إلى ضروة أن يكون تطبيق مثل هذا النظام ملزما بتطبيق غرامات على من سيخالفه، مقترحا أن تصل الغرامة إلى 1000 جنيه وتكون بشكل فورى يتم تحصيلها من المحال فى اليوم الثانى إذا خالف قرار الإغلاق، وإذا رفض أصحابها تسديد الغرامة يتم تغليظ العقوية إلى حد إغلاق المحل التجارى لمدة تصل إلى أسبوع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. لحظة غلق المحلات والكافيهات بالغردقة تنفيذا لقرار رئيس الوزراء

إغلاق المسجد الأقصى في إطار إجراءات مكافحة كورونا.. فيديو

تعرف على العقوبة المقررة في حال خرق حظر التجول

بسبب كورونا.. عقوبات رادعة لمخالفي قرارات غلق المحال والمقاهي والمطاعم

أصحاب المحال بالدقهلية يلتزمون بقرار الإغلاق.. صور

لمواجهة كورونا.. محافظ بني سويف يتابع إجراءات تنفيذ قرارات الحكومة

ترشيحاتنا

ليست من الخفافيش أو البنجول.. حقائق صادمة عن أصل انتشار كورونا

كيف ترد المرأة بعد انتهاء عدتها بعد الطلقة الأولى أو الثانية

بعد الاشتباه بإصابته بـ كورونا.. أول ظهور لـ مهند التركي وزوجته

الكاف يفجر مفاجأة عن بطولة كأس الأمم وموقفها من فيروس كورونا

وداعا للإحراج.. وصفة سريعة تخلصك من رائحة الفم الكريهة

أول مذيعة مصرية محجبة في البي بي سي تصاب بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ممرضان من البرتغال ونيوزيلندا.. كيف أنقذا حياة رئيس حكومة بريطانيا | صور

بمكياج طبيعي .. راندا البحيري تتألق بالأسود

أسود x أسود .. زوجة ماجد المصرى تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة