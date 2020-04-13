برلماني: تحديد مواعيد لإغلاق المحال بعد أزمة كورونا يحقق الانضباط ويقضي على العشوائية

طالب النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، دراسة إمكانية استمرار تطبيق قرار غلق المحال والمطاعم والمقاهي والكافيهات في أوقات محددة بعد الانتهاء من أزمة فيروس كورونا، مع تغيير المواعيد بتأخيرها بعض الساعات وعدم غلقها 5 مساء مثل التوقيت الحالي.





وأكد مشهور فى بيان صحفى له، أن هذا القرار سيساهم حال تطبيقه في تنظيم "عشوائية الشارع" والتخلص من الفوضى والضجيج طوال الليل دون مراعاة لحقوق المرضى والطلبة والسكان في الراحة والهدوء، مضيفا أن تحديد مواعيد غلق المحال، معمول به في دول كثيرة، ولا أحد يعترض على ذلك، ولكن المشكلة لدينا في حالة التسيب في بعض أجهزة المحليات مطالبا الحكومة بإلزام المحلات بمواعيد محددة بمراعاة التوقيتات الشتوية والصيفية بعد انتهاء الأزمة.





ولفت مشهور إلى ضروة أن يكون تطبيق مثل هذا النظام ملزما بتطبيق غرامات على من سيخالفه، مقترحا أن تصل الغرامة إلى 1000 جنيه وتكون بشكل فورى يتم تحصيلها من المحال فى اليوم الثانى إذا خالف قرار الإغلاق، وإذا رفض أصحابها تسديد الغرامة يتم تغليظ العقوية إلى حد إغلاق المحل التجارى لمدة تصل إلى أسبوع.



