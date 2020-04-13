9 مدارس و158 مكتبا بريديا لصرف منحة العمالة غير المنتظمة بالقليوبية .. صور

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عملية انتظام صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمكاتب البريد والمدارس المخصصة لصرف المنحة، حيث تفقد مدرسة ابن خلدون ومدرسة الشهيد عبد المنعم رياض ببنها وهى من ضمن 9 مدارس مخصصة لصرف المنحة وعدد من مكاتب البريد،حيث تم تخصيص 158 مكتبا بريديا فى جميع انحاء المحافظة لصرف المنحة، يرافقه اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد والقائم باعمال رئيس مدينة بنها وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية.





وقال الهجان إن المحافظة نسقت مع هيئة البريد لتخصيص 9 مدارس لتسهيل اجراءات صرف المنحة وهى مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الابتدائية وابن خلدون وطحلة الاعدادية بنين والرملة الابتدائية 1 ومدرسة منية السباع الاعدادية المشتركة بمدينة بنها والمدرسة الاعدادية بنات رقم 1 بالخانكة ومدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية والسلام الابتدائية عمر بن الخطاب الابتدائية بحى شرق شبرا الخيمة.





وأكد المحافظ أن الدولة بكافة أجهزتها التنفيذية تسعي للسيطرة علي فيروس كورونا المستجد وتقديم كافة أوجه الرعاية للعمال المتضررين من تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد مشيرا الى ان وزارة القوى العاملة قدمت حزمة من الاجراءات لرعاية المتضررين من مواجهه الفيروس والتصدى له حيث شملت تقديم المنحة لعدد 23854 عامل غير منتظم مستحق للمنحة وذلك بواقع 500 جنيه مقسمة على اربعة ايام بداية من اليوم الاثنين وحتى يوم الخميس 16 ابريل 2020.





وأشار إلى أنه لن يصرف للمستحق بالمنحة إلا فى اليوم المحدد له والهدف من هذا هو منع التزاحم، مشيرا إلى أن الرسائل ستصل قبلها بيوم للمواطن المستحق، وعلى مواطن ان يتقدم ببطاقة الرقم القومى وصورة ضوئية للبطاقة وجهاز المحمول الذى عليه الرسالة التى تلقاها حتى يتمكن من الصرف".





ولفت إلى أن وزارة القوى العاملة قد خصصت رقم ساخن هو 142 يمكن لأى مواطن أن يتواصل من خلاله لمعرفة اليوم المحدد له والجهة المخصصة له للصرف، موضحا أن الجهة هى هيئة البريد والبنك الزراعى المصرى، وأن تلك الإجراءات تأتى للحفاظ على صحة المواطنين وحتى يصرف المنحة بشكل يليق بالمواطن المصرى.