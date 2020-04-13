AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

وزير المالية البريطاني يتوقع هبوط الناتج المحلي 30% بسبب أزمة كورونا

الإثنين 13/أبريل/2020 - 10:14 ص
صدى البلد
Advertisements
وكالات


نقلت صحيفة تايمز عن وزير المالية البريطاني ريشي سوناك قوله لزملائه إن الناتج المحلي الإجمالي قد يهبط إلى ما يصل إلى 30 في المئة فيما بين شهري أبريل نيسان ويونيو حزيران في الوقت الذي دعا فيه أعضاء مجلس الوزراء إلى تخفيف قيود العزل العام وسط تفشي فيروس كورونا.

وأضافت الصحيفة أن سوناك بحث احتمال حدوث تراجع يتراوح بين 25 و30 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني وقالت إن عشرة وزراء يضغطون من أجل تخفيف اجراءات العزل العام الشهر المقبل.

ولم يحدد التقرير هؤلاء الوزراء.
ونقلت الصحيفة عن وزير قوله ”من المهم ألا ينتهي بنا الأمر بالتسبب في مزيد من الضرر بسبب العزل العام. نبحث ثلاثة أسابيع أخرى من العزل العام ثم يمكننا بعد ذلك البدء في تخفيفه“. ولم تذكر الصحيفة اسم الوزير.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجنيه الإسترليني يفقد مكاسبه.. لهذا السبب

فيديوجراف | تفاصيل العلاوة الجديدة ومفاجآت الرئيس لـ المصريين

تعديل تشريعي لقانون الضريبة على الدخل لتحقيق العدالة الضريبية بشكل تصاعدي

بسبب تفشي كورونا.. توقعات بانخفاض الناتج المحلي الحقيقي على مستوى العالم

المستشار البريطاني يكشف تطورات صحة رئيس الحكومة بوريس جونسون

انقسام داخل الحكومة البريطانية بعد خروج جونسون من المستشفى

ترشيحاتنا

أسعار الدولار والعملات في البنوك اليوم الاثنين 13-4-2020

أخبار الرياضة.. تفاصيل إعلان صفقة فتحي.. مفاوضات بيراميدز مع إكرامي.. تلميح بإلغاء الدوري الممتاز

مفاجأة دموية.. عمرو الجنايني يلمح لإلغاء الدوري الممتاز هذا الموسم

أول مذيعة مصرية محجبة في البي بي سي تصاب بفيروس كورونا

دواء جديد قد يكتب نهاية كورونا.. طبيب أمريكي يكشف التفاصيل

ممرضة تضحي بحياتها من أجل مصاب بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على برجك فى زمن الكورونا .. العذراء موسوس و ملتزم فى البيت

وسط إجراءات احترازية للوقاية من كورونا.. بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة بالقليوبية.. صور

بعد تعافيه من كورونا.. طبيب يعود لمواصلة علاج المصابين بالفيروس المميت