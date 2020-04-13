نجم المغرب يرفض طلبات النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية سعودية، كواليس جديدة عن الصدام بين النجم المغربي نور الدين أمرابط، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ومجلس الإدارة، برئاسة صفوان السويكت.





وأمرابط البالغ من العمر 33 سنة، انضم إلى نادي النصر، في صيف 2018، قادمًا من صفوف واتفورد الإنجليزي، حيث لعب مع الفريق الأول، 58 مباراة حتى الآن، جسل فيها 9 أهداف، وصنع 19 آخرين.





ووفقًا لصحيفة "عكاظ"، فإن أمرابط، يرفض حتى الآن، الاستجابة لطلبات مجلس إدارة نادي النصر، بتخفيض راتبه، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.





وأشارت الصحيفة، إلى أن أمرابط، أخبر إدارة النصر مجددًا، بأنه سيرحل عن الفريق، في حال تم تخفيض راتبه دون موافقته.





وشددت على أن موقف النجم المغربي الكبير، يأتي كرد على رفض إدارة النصر، زيادة راتبه، الذي طلبه في بداية الموسم الرياضي الحالي 2019-2020.





جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، رفض إصدار قرار رسمي، بتخفيض رواتب اللاعبين مع أنديتهم، في ظل توقف النشاط الرياضي الحالي، بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد، الذي ضرب جميع دول العالم.





وطالب "فيفا"، الأندية بالتوصل إلى اتفاق ودي مع نجومهم، بخفض رواتبهم مؤقتًا، مانحًا اللاعبين، الحق في فسخ عقدهم، حال عدم موافقتهم على هذا الأمر.