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الإسكان: حجز 285 وحدة سكنية إلكترونيًا في أقل من 10 دقائق

الإثنين 13/أبريل/2020 - 11:15 ص
الاسكان تتطرح 25
الاسكان تتطرح 25 سنويا ما بين أراضي ووحدات سكنية
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فرح علاء الخولي

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الطرح الأخير لوزارة الإسكان، كان يتضمن 285 وحدة سكنية، وتم حجزه في أقل من 10 دقائق من خلال الموقع الالكتروني للحجز.


وتابع المتحدث باسم وزارة الاسكان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، الذي يذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن نجاح الحكومة في كسب ثقة المواطن من أهم ثمار المشروعات التي تطلقها الوزارة، حيث يتم تقديم تيسيرات وتسهيلات للمواطنين في عملية الشراء.


وأضاف المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن الحجز الإليكتروني شجع المواطنين على عملية الحجز، حيث يطلع على كراسة الشروط ويحجز وحدته وهو في منزله.


وأوضح أن الوزارة لا تتوقف عن العمل حيث تطرح نحو 25 طرحا سنويا ما بين أراض ووحدات سكنية.
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