بعد مغادرة المستشفى.. تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية لـ بوريس جونسون

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الاثنين، إن بوريس جونسون يركز حاليا على التعافي وليس على مهامه، وذذلك عقب خروجه من المستشفى أمس.





ووفقًا لتصريحات المتحدث، أكد أن جونسون لن يحدد موعدا لاستئناف عمله وسيتبع النصائح الطبية للتعافي التام من فيروس كورونا.





وأشار إلى أن التحاليل أثبتت خلو بوريس جونسون من فيروس كورونا قبل مغادرته مستشفى.





وغادر بوريس جونسون أمس مستشفى سانت توماس في لندن، بعد تعافيه مبدئيا من الإصابة بفيروس كورونا، حيث أعرب عن شكره لخدمات الصحة في بريطانيا التي "أنقذت حياته" موجها الشكر للشعب البريطاني على التزامه بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة.





وعلقت كاري سيموندز خطيبة بوريس جونسون أيضا معربة عن دعمها للطواقم الطبية في البلاد، قائلة إنها مرت "بأوقات مظلمة".