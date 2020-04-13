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أخبار البلد

شاكر: الانتهاء من مشروع خط برج العرب الترفيهي وإطلاق التيار الكهربى

الإثنين 13/أبريل/2020 - 02:59 م
صدى البلد
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وفاء نور الدين
تلقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، تقريرًا من  المهندسة / صباح مشالى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، يوضح أنه تم الإنتهاء من مشروع خط برج العرب الترفيهية جهد 220ك.ف وتم  اطلاق التيار اليوم، لتغذية المشروعات الاستراتيجية لمدينة برج العرب الترفيهية والساحل الشمالى، وتأمين التغذية لمدينة مطروح والسلوم والربط الدولى مع ليبيا ، علما بأن الخط  جهد 500 ك.ف و الذى سيعمل بشكل مؤقت على جهد 220 ك.ف و قامت بتنفيذ المشروع شركة السويدى بتكلفة تصل الى 364 مليون دولار امريكى و بطول الخط يصل الى 258 كم و يشمل على عدد 634 برج  .

وأكد الدكتور شاكر ، انه جارى العمل على قدم وساق فى جميع الشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، وبإتباع جميع الإجراءات الإحترازية ضد إنتشار فيروس كورونا ، وذلك لتنفيذ المشروعات فى مواعيدها المقررة سواء لتدعيم شبكة النقل من خلال إنشاء خطوط نقل كهرباء حديثة أو تدعيم خطوط أوإنشاء محطات محولات جديدة، أو توسعات لمحطات محولات موجودة بالفعل، وخاصة لتدعيم شبكات نقل الكهرباء بالصعيد والمحافظات الأكثر احتياجًا ، وكذلك مشروعات تدعيم شبكة التوزيع  .

وشدد شاكر ، على الإهتمام الذى يوليه القطاع لتنفيذ كافة مشروعات التطوير بكفاءة وجودة عالية.
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