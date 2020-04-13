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فن

بالكمامات والقفازات الطبية.. تشييع جثمان والدة دنيا عبد العزيز .. صور

الإثنين 13/أبريل/2020 - 02:50 م
جنازة والدة دنيا
جنازة والدة دنيا عبد العزيز
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أحمد إبراهيم - عدسة | محمد صبحى
شيع جثمان والدة الفنانة دنيا عبد العزيز بعد خروجه من المستشفى الموجودة بها الى مثواها الأخير في مقابر العائلة بطريق الواحات، بمدينة 6 أكتوبر.

وحضر العزاء كل من الفنانة الهام شاهين وايمان العاصى وروجينا وايمان سالم الذين حرصوا على اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية حيث ظهروا مرتدين الكمامات والقفازات الطبية. 

يشار إلى أن دنيا عبد العزيز، تشارك فى بطولة مسلسل "البرنس" وتجسد خلاله دور شقيقة محمد رمضان المقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل، على قناة dmc.

ويضم مسلسل "البرنس" نخبة كبيرة من النجوم، منهم محمد رمضان، نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، سلوى عثمان، ريم سامى، محمد علاء، احلام الجرتيلى، محمد علاء، أحمد داش، وآخرون.

يذكر أن الفنانة دنيا عبد العزيز شاركت مؤخرا ضمن حكايات مسلسل "نصيبى وقسمتك 3" ، الذى عرض على شاشة on e، بطولة الفنان محمد الشرنوبى وإخراج مصطفى فكرى، وتأليف عمرو محمود ياسين، وجسدت دنيا شخصية جديدة ومثيرة خلال أحداث الحكاية الثامنة، التى حمل عنوان "حيث إنها الشقيقة الكبرى لأخين ، وأحدهم من ذوى الاحتياجات الخاصة، وتمر بأزمات خلال الأحداث، لاسيما أنها تضحى طوال الوقت فى سبيل رعايتهم والوقوف بجانبهم. 
بالكمامات والقفازات الطبية.. تشييع جثمان والدة دنيا عبد العزيز .. صور
بالكمامات والقفازات الطبية.. تشييع جثمان والدة دنيا عبد العزيز .. صور
بالكمامات والقفازات الطبية.. تشييع جثمان والدة دنيا عبد العزيز .. صور
بالكمامات والقفازات الطبية.. تشييع جثمان والدة دنيا عبد العزيز .. صور
بالكمامات والقفازات الطبية.. تشييع جثمان والدة دنيا عبد العزيز .. صور
بالكمامات والقفازات الطبية.. تشييع جثمان والدة دنيا عبد العزيز .. صور
بالكمامات والقفازات الطبية.. تشييع جثمان والدة دنيا عبد العزيز .. صور
بالكمامات والقفازات الطبية.. تشييع جثمان والدة دنيا عبد العزيز .. صور
بالكمامات والقفازات الطبية.. تشييع جثمان والدة دنيا عبد العزيز .. صور
بالكمامات والقفازات الطبية.. تشييع جثمان والدة دنيا عبد العزيز .. صور
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