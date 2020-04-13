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فن

حياتي مش تمام لـ رامي صبري في طريقها لحصد المليون الثامن ..فيديو

الإثنين 13/أبريل/2020 - 04:33 م
رامي صبري
رامي صبري
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شروق ابراهيم - شيري نبيل
اقتربت أغنية حياتي مش تمام للفنان رامي صبري من تحقيق 8 ملايين مشاهدة بعد وصولها لـ 7 ملايين و600 ألف مشاهدة في غضون شهرين فقط من طرحها.

أغنية حياتي مش تمام من كلمات وألحان عزيز الشافعي ومن توزيع جلال الحمداوي.


وكانت الأغنية لاقت إشادة عدد كبير من نحوم الفن منهم حميد الشاعري، تامر حسني وغيرهم.

تقول كلمات أغنية "حياتي مش تمام" لـ رامي صبري: "بروح كتير أماكن واشوف ناس كتيرة.. ومبجيبش سيرة عنك ف الكلام .. قاطعت خلاص معارفك، وكل اللي عارفك.. ومبقاش فيه بينا سلام أو كلام.. ده انا خاصمت الشوارع اللي مشينا فيها.. عشان يهدى بالي و ارتاح م الالام.. مبسمعش الأغاني ولا بيشغلوني.. المشاعر دي تاني ولا عندي اهتمام".

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