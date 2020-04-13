صلوا عليه بدون إعلان.. وفاة رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر الشريف

أعلن معتصم جمال قطب، نبأ وفاة والده، الشيخ جمال قطب، رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر الشريف.





وقال معتصم عبر صفحته بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك": "توفي أبي الشيخ جمال قطب نسألكم الدعاء والصلاة، معقبا بقوله تعالى (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةَ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً).





وأعلن معتصم قطب، عن وصية والده والتي تم بناءً عليها دفنه والصلاة عليه بدون إعلان.





وناشد معتصم المحبين لأبيه بالدعاء له، قائلا: "اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والارض اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب العالمين".