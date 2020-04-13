حلا شيحا تتحدى ملل الحجر المنزلي بالتيك توك.. شاهد

شاركت الفنانة حلا شيحا فيديو جديد على موقع التواصل الإجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام من خلال الحظر المنزلي





وكتبت معلقة عليه :" خلاص والله يا جماعة اخر واحد معلش انتو عارفين اي حاجة جديدة بتجنن فالأول جهدى اكييد....كام يوم كده وخلاص تابعونى عَلى تيك توك "





يذكر ان الفنانة حلا شيحا شاركت فى 9 أفلام فقط كان أولها فيلم ليه خلتنى أحبك، والذى شاركت فى بطولته الفنان كريم عبد العزيز والفنانة منى زكى، وتم طرحه فى السينمات عام 2000، ثم شاركت فى فيلم السلم والثعبان عام 2001، وكان الانطلاقة الفنية الحقيقية لها.