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أخبار العالم

شفاء رئيس الوزراء البريطاني من كورونا.. وتراجع أعداد الوفيات

الإثنين 13/أبريل/2020 - 05:49 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الاثنين، إجراء أكثر من 18 ألف فحص لفيروس كورونا في البلاد، من بينه فحوص لرئيس الوزراء بوريس جونسون، والذي جاءت نتيجته سلبية.

وأشارت السلطات الصحية البريطانية إلى أن 717 شخصا توفوا من جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو رقام أقل بقليل مما تم تسجيله بالأمس، حيث سجلت السلطات البريطانية 737 حالة وفاة.

ويأمل البريطانيون أن يكون تراجع أعداد الوفيات مؤشر جيد على نجاح سياسة الإغلاق التي استمرت لأكثر من شهر.

وبلغ عدد الوفيات الاجمالي في بريطانيا من جراء فيروس كورونا 11329 شخصا، وتقول وسائل إعلام بريطانية إن الإحصاءات المذكورة غير دقيقة وإن الأعداد الحقيقية للوفيات أكبر من ذلك بكثير.

وقالت وزارة الصحة البريطانية إن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغ 88621 شخصا.

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