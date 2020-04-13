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محافظات

إيقاف مدير مدرسة ومعلم 3 أشهر وإحالتهم للنيابة الإدارية لـ جمعهم مبالغ مالية لعمل مشاريع بحثية للطلاب

الإثنين 13/أبريل/2020 - 08:19 م
اللواء هشام امنة
اللواء هشام امنة محافظ البحيرة
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جمالات الدمنهوري
قرر اللواء هشام امنة محافظ البحيرة ايقاف كل من مدير مدرسة عبدربه للتعليم الأساسي بإدارة أبو المطامير التعليمية ومعلم اللغة العربية بمدرسة الغابة الإعدادية بإدارة أبو حمص التعليمية ثلاثة أشهر عن العمل مع إحالتهما للنيابة الإدارية لإستغلالهم الطلاب وجمعهم مبالغ مالية منهم لعمل المشاريع البحثية وإستخراج الأكواد لهم واستغلال الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد للتربح وتحقيق مكاسب مالية.

وحذر المحافظ من تكرار مثل هذه الوقائع التي تنال من سمعة ومكانة المعلم وتشويه صورته بين طلابه والمجتمع موجها الشكر لجميع المعلمين والذين تضاعف جهودهم فى الفترة الحالية وشرح مناهجهم بطريقة التعليم عن بعدو بتضافر جهود كافة طوائف الشعب فى شتى المجالات وخاصة المعلمين والوقوف جنبًا إلى جنب لمساعدة طلابهم لعبور تلك الأزمة الراهنة

جاءذلك قرار الإحالة بناءا على مذكرة المعروضة من  الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم والمتضمنة أن ما تمر به البلاد ما تمر به البلاد في الفترة الراهنة يتطلب تضافر جهود كافة طوائف الشعب والوقوف جنبًا إلى جنب لعبور تلك الأزمة الراهنة. 

وأشار وكيل الوزارة خلال المذكرة انه يحظر تحصيل أى مبالغ مالية تحت أى مسمى طبقًا لتعليمات وزير التربية والتعليم وهو ما يتنافى مع أخلاقيات المهنة والتى  يتعين على شاغلها أن يترفع عن صغائر الأعمال وأن يسلك في تصرفاته سلكًا يتفق والاحترام الواجب مما يجعله مثلًا وقدوة.

وأوضح ان المخالفة وفقًا للقانون تنهض كلما سلك العامل سلوكًا معينًا ينطوى على إخلال بكرامة الوظيفة أو لا يستقيم مع ما تفرضه عليه من تعفف واستقامة وبعدًا عن مواطن الريب  ومن ثم يتعين عليه ألا يقدم على أى تصرف يمس كرامته.

وأن ما أقدموا عليه هو أمرًا غاية في الخطورة وهو ما يستوجب معه أخذه بالشدة الرادعة ليكون عبرة لغيره ممن يفكر في إرتكاب مثل تلك الأمور.

 واكد وكيل الوزارة انه قد سبق للمديرية وان اصدرت الامر الاداري رقم 33 بتاريخ 12 /4 /2020 والذي يتضمن حظر جميع يريري المدارس والعاملين بها بكافة المراحل التعليمية تحصيل أي مبالغ مالية من الطلاب تحت مسمى عمل بحث لهم أو إستخراج أكواد أو رقم سرى ويعتبر السادة مديري الإدارات ومديري المدارس مسئولين مسئولية كاملة عن ذلك .

وأكد وكيل  وزارة التربية والتعليم على أن الواقعة بها درجة كبيرة من الجسامة والتجاوز بما يتطلب اتخاذ إجراء حاسم ورادع تجنبا لحدوث ذلك مستقبلا.

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