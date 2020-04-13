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توك شو

أحمد موسى للمصريين: «جمعة سبت حد اتنين» إجازة اقعدوا في بيوتكم

الإثنين 13/أبريل/2020 - 07:35 م
احمد موسى
احمد موسى
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، إن المصريين ينزلون إلى الشارع والأسواق بالآلاف من دون أي احتياطات للحد من انتشار فيروس كورونا؛ مستنكرا وجود زحام شديد في أسواق الموسكي والعتبة.


وأضاف أحمد موسى، أثناء تقديمه حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، «أنا عارف إننا في عيد ودخلة رمضان، بس ده مش وقته خالص، في خطر يهدد حياة المصريين، مينفعش كل الناس دي في مكان واحد، لازم نلغي الأسواق دي فورا»، موضحا أن الدولة تحاول أن لا تقف الحياة بسبب الحظر الشامل ولكن نحن على أبواب مشكلة.


وأشار أحمد موسى، إلى أن الوضع في الأسواق خطر، والمواطنين يتعاملون كأنهم في ايام عادية ولا يوجد فيروس يدعى كورونا ويهدد المصريين.


وتابع أحمد موسى «عندكم إجازة طويلة يوم جمعة سبت حد اتنين.. اقعدوا في بيوتكم عشان نقضي على فيروس كورونا، ومش كل حاجة هشيلها للدولة، نزولكم هيعمل مشاكل كبيرة، وأنا قلقان». 

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