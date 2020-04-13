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أخبار البلد

محافظ القاهره يشيد بمبادرة رسالة "تحدي الخير" ..وغدا التوزيع بحي الأسمرات

الإثنين 13/أبريل/2020 - 09:48 م
صدى البلد
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صدى البلد
تواصل جمعية "رسالة" جهودها الإغاثية، حيث تقوم غدا  بتوزيع كراتين مواد غذائية علي أهالي حي الأسمرات بالتعاون مع محافظة القاهرة من الأسر الأشد احتياجا، وذلك ضمن فعاليات مبادرة " تحدي الخير " وقت الأزمة التي تتضمن توزيع١٠٠ ألف كرتونة غذائية .

من جانبه أشاد اليوم الدكتور خالد عبد العال محافظ القاهره بمبادره تحدي الخير التي اطلاقتها جمعيه "رساله " و الجهود المبذوله لمساعدات العماله اليوميه و الأسر الاكثر احتياجآ .

وقالت ريهام محيسن المتحدث الرسمي، إن غدا سوف يتم توزيع ٢٥٠٠ كرتونة على أهالي حي الأسمرات بالتعاون مع محافظة القاهرة، وأن الهدف منها هو توفير المواد الغذائية التي تكفي احتياجتهم لمدة شهر  كمرحلة أولى و يليها الكثير من المناطق الأشد احتياجا في تلك المرحلة وذلك ضمن حملة " تحدي الخير " .

وأوضحت " ريهام أن حملات التوزيع بدأت منذ ٢٠ يومًا، وتستمر خلال الأيام القادمة، مؤكدة أن " رسالة" في حالة استنفار خلال تلك الفترة للحرص علي وصول المساعدات بأسرع وقت، وخاصة أن هناك أسرا تضررت من الإجراءات التي تم اتخاذها بسبب فيروس كورونا، مؤكدة أن العمل يتم بالتنسيق مع وزاره التضامن الاجتماعي .

وأضافت أن هناك دعما وتعاونا تاما من المسؤولين في المحافظة والوحدات المحلية للمدن والقرى، وهناك مشاركة وتنسيق تام مع الجمعيات الخيرية.
محافظ القاهره يشيد بمبادرة رسالة "تحدي الخير" ..وغدا التوزيع بحي الأسمرات
محافظ القاهره يشيد بمبادرة رسالة "تحدي الخير" ..وغدا التوزيع بحي الأسمرات
محافظ القاهره يشيد بمبادرة رسالة "تحدي الخير" ..وغدا التوزيع بحي الأسمرات
محافظ القاهره يشيد بمبادرة رسالة "تحدي الخير" ..وغدا التوزيع بحي الأسمرات
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