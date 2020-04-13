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رقم المحمول والكارت.. طريقة صرف منحة الـ 500 جنيه

الإثنين 13/أبريل/2020 - 09:56 م
صدى البلد
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عادل نصار

أعلن عمرو طلعت، وزير الاتصالات، تفاصيل الحصول على منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، موضحا أنه تم منح العمالة غير المنظمة منحة الـ 500 جنيه بطريقة مميكنة، مشيرا إلى أنه يتم أولا التأكد من استحقاق المواطنين المتقدمين للحصول على المنحة، بجانب عمل عدة قوائم للمستحقين منهم.

 

وأضاف وزير الاتصالات، فى تصريحات متلفزة ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة ON ويقدمه خالد أبو بكر، أن كل مواطن يستحق هذه المكافأة يتلقى رسالة على التليفون المحمول بالرقم الذى تقدمه به بالمكان الذى يصرف فيه المكافأة واليوم المحدد.

 

ولفت وزير الاتصالات، إلى أن المواطن الذى يستحق المنحة يتسلم دفعة أولى من المكافأة وهى الـ 500 جنيه من الشهر الأول، ثم يتم تسليمه كارت مرتبط بحساب بالجهة التى صرف منها سواء البريد أو البنك الزراعى للصرف خلال الشهر المقبل، موضحا أن مليون ونصف مواطن مصرى يحصلون على تلك المنحة.

 

وكان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أجرى جولة تفقدية شملت 10 منافذ للهيئة القومية للبريد وعددا من المدارس وفروع البنك الزراعي المصري فى أربع محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية لمتابعة انتظام صرف منحة العمالة غير المنتظمة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمتضررين من تداعيات ڨيروس "كورونا المستجد" وتقديمها للمستفيدين بيسر ودون تكدس؛ رافقه في جولته اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والنائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وفي محافظة المنوفية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية.

 

كما قام الدكتور عمرو طلعت بتفقد سير العمل في مركز خدمة العملاء للخط الساخن 142 بالشركة المصرية للاتصالات والذى تم تجهيزه في سنترال رمسيس بقوة عمل 100 مقدم خدمة، وذلك من أجل البدء الفورى في الرد على استفسارات المستفيدين من المنحة، ومساعدتهم في معرفة مواعيد وجهات الصرف؛ حيث كان في استقباله المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات وعدد من قيادات الشركة.

 

وشملت جولة الوزير تفقد عملية انتظام صرف المنحة فى عدد من مراكز الخدمات البريدية وعدد من المدارس المخصصة لصرف المنحة في المحافظات الأربعة؛ حيث رافق السيد الوزير خلال الجولة عبده علوان القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للبريد.

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