محافظ دمياط: أغلقت كل الطرق المؤدية لرأس البر والحجوزات لهذا السبب

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إنها فور علمها بقيام البعض بالحجز فى الفنادق بمنطقة رأس البر لقضاء عيد شم النسيم، قامت بإغلاق كافة الطرق المؤدية إلى المدينة السياحية، ووقف ما يحدث من حجوزات.





وتابعت "قمنا بإغلاق كافة الطرق المؤدية إلى رأس منعًا لحدوث أية احتفالات أو تجمعات منعنا الدخول لها إلا للسكان المقيمين بها".





وناشدت محافظ دمياط، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، المواطنين أن يتحملوا المسئولية مع أجهزة الدولة التنفيذية ووزارة الصحة وباقى المؤسسات، من أجل تجاوز المرحلة التى تمر بها البلاد، مطالبة "المفروض المواطن يتحمل المسئولية معانا".





ولفتت إلى أنه حتى لا نكون مثل الدول التى طبقت حظرا كاملا على مدى الـ24 ساعة، مؤكدة "علينا أن نخرج من منازلنا إلا للضرورة ونتبع كافة الإجراءات الاحترازية، حتى نستطيع أن نحافظ على الأفضل أن نساعد بعض".





وفى سياق آخر قالت محافظ دمياط، إن المحافظة تعمل على إزالة كافة مخالفات بناء بالمحافظة، بالإضافة إلى عمل حصر كلى بكافة المخالفات فى جميع أنحاء المحافظة.





وتابعت "المرحلة المقبلة سنعمل على إزالة المخالفات فى منطقة رأس البر وهناك جدول تم وضعه لاستمرار عمليات الإزالة بالتنسيق مع مديرية الأمن خلال الفترة المقبلة".



