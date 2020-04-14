مشهد كارثي في العتبة .. زحام غير مسبوق وقرار حاسم من المسئولين| تفاصيل





تكدس غير مسبوق

المواطنون تكدسوا في العديد من الشوارع وأمام وداخل المحلات لشراء المستلزمات والملابس ما أثار حفيظة المسئولين والدولة في ظل ما يجري من إجراءات وقائية وحملات توعوية مكثفة لمحاصرة الفيروس.



شهر رمضان

رئيس حي الموسكي العميد ماجد السيد رد على المشهد مؤكدا أن السبب الرئيسي قرب المواسم خاصة شهر رمضان المبارك.



تجار الموسكي

وأوضح أن جميع تجار الموسيكي يتعاونون بشكل كبير لإنفاذ الإجراءات الاحترازية للدولة في إطار مجابهة فيروس "كورونا"، وذلك بداية من ١٥ مارس مع تطبيق قرار الحظر وغلق المحال التجارية.



٣٠ ألف بائع

وتابع أن الباعة الجائلين في المنطقة يتجاوز عددهم 30 ألف وإنصرفوا خلال الأيام الماضية لكن ط الازدحام اليوم كان بسبب المواطنيين الذين أقبلوا على المنطقة.



وناشد رئيس الحي الجماهير بمساعدة الدولة والبقاء في المنازل .



واوضح أنه يتم إطلاق حملات بشكل يومي تبدأ من التاسعه صباحًا ويتم تحرير محاضر ضد المخالفين .



رد حاسم

وشدد على أن الحي سيكثف حملاته بالتعاون مع وزارة الداخلية قبل المواسم الفترة القادمة ضد المخالفين.



يذكر أن محافظة القاهرة اغلقت كافة الأسواق الكبرى والصغيرة لمنع التجمعات ومواجهة انتشار فيروس كورونا.



وشنت المحافظة بالتعاون مع الداخلية حملات مكثفة بشكل دوري لإخلاء الاسواق لاستمرار منعا للتجمعات وكان ابرزها العتبة والموسكي اكبر اسواق العاصمة.



شهدت منطقة العتبة والموسكي كارثة بكل المقاييس، واحتشد المواطنون والباعة الجائلين في مشهد مؤسف يضرب بكل قرارات الدولة عرض الحائط في مواجهة انتشار فيروس كورونا.