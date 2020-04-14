تعرف على البديل.. الأهلى يرفض عودة وليد أزارو.. فيديو

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن إدارة النادي الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، رفضت عودة اللاعب المغربي وليد أزارو للقلعة الحمراء، عقب انتهاء إعارته مع الاتفاق السعودي.





وأضاف الإعلامي هانى حتحوت، خلال برنامج «الماتش» ، على قناة « صدى البلد»، إن السويسري رينيه فايلر، مدرب النادي الأهلي ، أبلغ إدارة القلعة الحمراء، برفضه لعودة أزارو مرة أخري.





وأوضح هاني حتحوت، إن إدارة الأهلي استقرت على التعاقد مع حسام حسن، مهاجم سموحة السكندري، كى يقود هجوم الفريق الأحمر بالموسم الجديد.





وشارك وليد أزارو مع الاتفاق في 7 مباريات بالدوري السعودي،، سجل خلالهما 3 أهداف، وصنع هدفا واحدا.





وانتقل أزارو مهاجم الأهلي إلى صفوف الاتفاق الذي يلعب بالدوري السعودي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.





