اشترينا 7 شنط.. كواليس انتقال عبد الله السعيد لنادي الزمالك.. وسبب تدخل محمد صلاح

كشف سيد مرعي وكيل اللاعبين كواليس انتقال عبد الله السعيد لاعب نادي بيراميدز إلي صفوف نادي الزمالك.

وأضاف سيد مرعي خلال لقائه بفضائية : أون تايم سبورتس 2، :" كان لي فلوس عند نادي الزمالك ومرتضي منصور قالي هات عبد الله السعيد.

وأوضح أنه تحدث مع عبد الله السعيد من أجل الانضمام إلي صفوف نادي الزمالك مقابل وضع القيمة المالية التي يراها .

وتابع :" عبد الله السعيد طلب 50 مليون جنيه في موسمين؛ للتعاقد مع نادي الزمالك "، مشيرا إل وصول التفاوض إلى 40 مليونا.

وأشار إلى أن عبد الله السعيد كان يرغب في الرحيل عن النادي الأهلي؛ نظرا لتعامل القلعة الحمراء مع اللاعبين الكبار خلال التعاقدات، متابعا:" انتقاله للزمالك كان سهل ".

وواصل: "اشترينا 7 شنط لتجهيز 40 مليون جنيه قيمة انتقال عبد الله السعيد"، مضيفا أن محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي كان سببا في تعطل صفقة انتقال عبد الله السعيد لأحد الأندية.