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مرأة

يقترب من النصف.. شركة شهيرة تمنح درة خصما على "تي شيرت" لجلسة تصويرها

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 08:29 ص
درة
درة
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هاجر هانئ
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى الإنستجرام صورا جديدة للفنانة التونسية درة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ظهرت درة فى الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت بنطلون أسود و نسقت معه تى شيرت بنفس اللون من دار الازياء العالمية Versace و قد بلغ سعر التصميم 556 دولار قبل الخصم بينما بعد الخصم بلغ  306 دولارات.

وأنتعلت درة حذاء أبيض مسطح فيما ارتدت حقيبة يد صغيرة الحجم متناسقة مع إطلالتها.

وأكملت درة إطلالتها بنظارة شمس بنى، فيما اعتمدت على خصلات شعرها الانسيابى المنسدلا على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التى ارتكزت على الالوان الترابية.

يقترب من النصف.. شركة شهيرة تمنح درة خصما على "تي شيرت" لجلسة تصويرها
يقترب من النصف.. شركة شهيرة تمنح درة خصما على "تي شيرت" لجلسة تصويرها
يقترب من النصف.. شركة شهيرة تمنح درة خصما على "تي شيرت" لجلسة تصويرها
يقترب من النصف.. شركة شهيرة تمنح درة خصما على "تي شيرت" لجلسة تصويرها
يقترب من النصف.. شركة شهيرة تمنح درة خصما على "تي شيرت" لجلسة تصويرها
يقترب من النصف.. شركة شهيرة تمنح درة خصما على "تي شيرت" لجلسة تصويرها
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