أيمن يونس: الهجوم المتبادل بين لاعبي الأهلي والزمالك بحثا عن الشهرة والنجومية.. فيديو





وقال أيمن يونس في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "متسغرب تمامًا بسبب الهجوم المتبادل، زمان العلاقة كانت طيبة بين اللاعبين وخاصة بين الأهلي والزمالك، ربما يكون هناك بعض التوتر داخل الملعب ولكن خارج الملعب كانوا أصدقاء وعلاقاتهم تقوم على الاحترام".





وأضاف: "لاعبو الأهلي والزمالك تشعر أنهم باتوا أعداء داخل وخارج الملعب، وكل ذلك بسبب بعض الرموز التي تهاجم الناديين عبر وسائل الإعلام وهو ما يصنع الفتنة بين اللاعبين الحاليين".

أكد أيمن يونس، نجم نادي الزمالك سابقًا، أن الهجوم المتبادل عبر وسائل الإعلام بين لاعبي الأهلي والزمالك؛ بحثًا عن الشهرة والنجومية.