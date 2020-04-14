تايلاند تسجل ارتفاعا جديدا في عدد ضحايا فيروس كورونا

أعلنت تايلاند، اليوم، الثلاثاء، تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة لسائقة حافلة تبلغ من العمر 52 عامًا في العاصمة بانكوك.





ووفقا لـ "رويترز"، قال تاوسين ويسانويوتين المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة كوفيد-19، إن من بين الحالات الجديدة 27 مرتبطون بحالات سابقة وإن أربع حالات ليس لها صلة بحالات قديمة في حين ينتظر شخصان نتائج عملية التتبع لمعرفة كيفية إصابتهما بالعدوى.





وكان مواطن تايلاندي تم التأكد من إصابته اليوم، الثلاثاء، يخضع بالفعل للحجر الصحي بعد سفره إلى مقاطعة جنوب سولاويزي بإندونيسيا لحضور اجتماع ديني الشهر الماضي.





ومنذ تصاعد انتشار الوباء في يناير، سجلت تايلاند 2613 حالة إصابة في المجمل بالإضافة إلى 41 حالة وفاة في حين تعافى 1405 وعادوا إلى منازلهم.