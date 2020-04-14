شاهد.. تطهير مبنى التليفزيون والمجزر الآلي بالقاهرة

أطلقت محافظة القاهرة حملة تطهير مكبرة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.





وأعلنت المحافظة، أن الحملة شملت تطهير المجزر الآلي بالبساتين ومجزر طره للحوم ومبنى التليفزيون بماسبيرو ومبنى الإذاعة المصرية .





جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بضرورة استمرار وتكثيف الحملات اليومية التى يتم تنفيذها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين والمنشآت العامة وواجهات المحال وأماكن الانتظار وأماكن التجمعات والأسواق بصفة دورية.





وأكدت المحافظة أن ذلك في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية الوقائية التى تتخذها العاصمة للوقاية من فيروس كورونا والحد من إنتشاره قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة تحت إشراف مديرية الطب البيطرى.