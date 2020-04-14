مصطفى بكري: أين المجتمع الدولي من اختراق تركيا لحظر توريد السلاح

هاجم الإعلامي مصطفي بكري حكومه سراج بسبب دعمهم للإرهاب في المنطقه واختراق تركيا لحظر توريد السلاح وشن حرب عسكريه ضد ليبيا .





وغرد مصطفي بكري من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام : تركيا هي التي تحارب في ليبيا ، مستعينة بمليشيات المرتزقة ، ومالسراج وعصابته إلا خونة وعملاء ، لاهدف لهم سوي البقاء علي الكرسي ، ولو علي جثث كل الشعب الليبي





وتابع : " اذا كان السراج وعصابته يظنون أنهم حققوا إنتصارا علي الجيش الوطني الليبي ، فهم واهمون ، فالجيش الذي حرر ٩٠٪ من الأراضي التي كانت تسيطر عليها عصابات الإرهاب قادر علي سحق ماتبقي منهم في أقرب مما يظنون الشعب العربي الليبي الذي دفع آلاف الشهداء دفاعا عن أرضه وكرامته في مواجهة المحتل الأجنبي ،





وأضاف ": لايمكن أن يقبل بعودة الإحتلال الأجنبي مرة أخري . وسوف يسحق هؤلاء العملاء الذين سمحوا لأردوغان وعصابته بالتدخل السافر وإقامة القواعد علي أرض ليبيا ، وجلب المرتزقة بهدف إذلال الليبيين ونهب ثرواتهم





وتابع :"أقول للسراج قبل أن تهلل لانتصاراتك ، وتتوعد الجيش والشعب أنظر خلفك قليلا لتري أن أسيادك هم الذين يحاربون وأنت لست أكثر من شخص قرر إرتهان طرابلس لحساب الأتراك العثمانيين وحكومة قطر المتآمره





وأضاف : من حقنا أن نسأل أين المجتمع الدولي وأين الجامعة العربيه من اختراق تركيا لحظر توريد السلاح وشن حرب عسكريه ضد ليبيا وجيشها الوطني وحكومتها الشرعيه ، الخونه فقط هم الذين يهللون لحكومة الميليشيات ، وهؤلاء يجب محاكمتهم بتهمة دعم الإرهاب وأول هؤلاء القنوات العميلة" .