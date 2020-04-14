AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مصطفى بكري: أين المجتمع الدولي من اختراق تركيا لحظر توريد السلاح

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 09:15 ص
صدى البلد
Advertisements
منار نور
هاجم الإعلامي مصطفي بكري حكومه سراج بسبب دعمهم للإرهاب في المنطقه واختراق تركيا لحظر توريد السلاح وشن حرب عسكريه ضد ليبيا .

وغرد مصطفي بكري من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام : تركيا هي التي تحارب في ليبيا ، مستعينة بمليشيات المرتزقة ، ومالسراج وعصابته إلا خونة وعملاء ، لاهدف لهم سوي البقاء علي الكرسي ، ولو علي جثث كل الشعب الليبي

وتابع : " اذا كان السراج وعصابته يظنون أنهم حققوا إنتصارا علي الجيش الوطني الليبي ، فهم واهمون ، فالجيش الذي حرر ٩٠٪ من الأراضي التي كانت تسيطر عليها عصابات الإرهاب قادر علي سحق ماتبقي منهم في أقرب مما يظنون الشعب العربي الليبي الذي دفع آلاف الشهداء دفاعا عن أرضه وكرامته في مواجهة  المحتل الأجنبي ،

وأضاف ":  لايمكن أن يقبل بعودة الإحتلال الأجنبي مرة أخري . وسوف يسحق هؤلاء العملاء الذين سمحوا لأردوغان وعصابته بالتدخل السافر وإقامة القواعد علي أرض ليبيا ، وجلب المرتزقة بهدف إذلال الليبيين ونهب ثرواتهم

وتابع :"أقول للسراج قبل أن تهلل لانتصاراتك ، وتتوعد الجيش والشعب أنظر خلفك قليلا لتري أن أسيادك هم الذين يحاربون وأنت لست أكثر من شخص قرر إرتهان طرابلس لحساب الأتراك العثمانيين وحكومة قطر المتآمره

وأضاف : من حقنا أن نسأل أين المجتمع الدولي وأين الجامعة العربيه من اختراق تركيا لحظر توريد السلاح وشن حرب عسكريه ضد ليبيا وجيشها الوطني وحكومتها الشرعيه ، الخونه فقط هم الذين يهللون لحكومة الميليشيات ، وهؤلاء يجب محاكمتهم بتهمة دعم الإرهاب وأول هؤلاء القنوات العميلة" .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عبد الستار حتيتة: أردوغان أرسل أعدادا كبيرة من المرتزقة لـ ليبيا

مفاوضات بين طرفي الصراع الليبي في جنيف.. وميليشيات أردوغان تنتهك الهدنة بـ طرابلس

مصطفي بكري: أردوغان نقل 4 آلاف إرهابي لمحاربة الجيش الليبي

الاتحاد الأوروبي يوجه صفعة قوية لـ تركيا بشأن ليبيا

أضعف المرتزقة.. أحمد موسى: الجيش الليبي ضرب سفينة تركية محملة بالأسلحة للإرهابيين في طرابلس

المرتزقة مستشارو أردوغان.. تفاصيل مقتل 16 عسكريا تركيا بـ ليبيا

ترشيحاتنا

زوجة أحمد زاهر تشعل تيك توك في أولى مشاركتها.. شاهد

المتحدث العسكري: الغواصة المصرية الجديدة تغادرألمانيا فى اتجاهها لمصر

شاهد.. إيمى طلعت زكريا في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا

الأسطورة واحد بس.. محمد رمضان يشعل الأزمة مع أحمد فهمي مجددًا

مضاعفات مستمرة للمتعافين.. دراسة توضح أضرار كورونا على المدى البعيد

وزير الخارجية البريطاني: لم نصل بعد لذروة انتشار كورونا.. ولا أمل في فك الإغلاق قريبا

AdvertisementS

السيناريو الأسوأ.. 4 قرارات قد تلجأ إليها الحكومة لـ القضاء على الزحام .. فيديو

المتحدث العسكري: الغواصة المصرية الجديدة تغادرألمانيا فى اتجاهها لمصر

أخبار الفن.. أول ظهور لـ زينب يوسف شعبان.. محمد رمضان يشعل الأزمة مع أحمد فهمي.. حقيقة ضبط ميساء مغربي في شقة دبي

خبيرة أبراج تكشف مفاجأة عن نهاية فيروس كورونا.. والبلدان الأسوأ حظا

الظهور الأول.. شاهد "زينب" ابنة الفنان يوسف شعبان من زوجته الكويتية

غرف مكتظة بالجثث.. شاهد صور من داخل أحد المستشفيات الأمريكية في زمن كورونا

القبض على بعض مرتزقة أردوغان في ليبيا.. فيديو

الأجانب بيحسدونا.. عميد معهد القلب السابق يزف بشرى للمواطنين بشأن مستقبل كورونا في مصر.. فيديو

6 سور قرآنية لا تستغني عنها.. كنز في حياتك

شاهد.. إعلان ميدان التحرير يبعد أحمد فتحي عن الانضمام للزمالك

خطة سريعة لإنقاص الوزن.. ٥ أنواع مختلفة من الإفطار لحرق الدهون

يتتبع المخالطين..هندسة حلوان تبتكر تطبيقا ذكيا ينبه بأماكن انتشار فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للمرة الأولى.. هيونداي توسان 2021 تظهر بالشكل المتوقع.. صور

غرف مكتظة بالجثث.. شاهد صور من داخل أحد المستشفيات الأمريكية في زمن كورونا

يقترب من النصف.. شركة شهيرة تمنح درة خصما على "تي شيرت" لجلسة تصويرها