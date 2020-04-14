مستشفيات خالية من العدوى.. الرعاية الصحية: تعقيم وتطهير منشآت الهيئة دوريا منعا لعدوى كورونا

أكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل برئاسة الدكتور أحمد السبكي، أن تقديم الخدمات الطبية في مستشفى التضامن ببورسعيد يسير بشكل طبيعي وجميع المنتفعين يتلقون الرعاية الطبية بانتظام ودون توقف مشيرة إلي أن المستشفى خضعت لعمليات التطهير والتعقيم بالكامل كإجراء احترازي دورى لمنع انتشار عدوى فيروس كوفيد 19 المستجد وذلك تطبيقا لمعايير الجودة الشاملة فى تقديم الخدمة .





وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، في بيان لها اليوم،أنه لا صحة لتوقف تقديم الخدمات الصحية بالمستشفى مشيرة إلي استمرار خدمات علاج الطوارئ، وعلاج أمراض الدم للأطفال والكبار بالمستشفى، وكذلك استمرار عمل العيادات الخاصة بعلاج الأورام، ووحدات الغسيل الكلوي، واللذين يتم تعقيمهما بشكل أسبوعي، مشيرة إلى أنه أمس تم اجراء (105) جلسة غسيل كلوي لمرضى الغسيل الكلوي من إجمالي(2700) جلسة غسيل كلى يتم إجراؤها شهريًا بالمستشفى.





وأضافت هيئة الرعاية الصحية أنه تم تسليم جميع المرضى العلاج المقرر لهم أثناء إجراء جلسات الغسيل الكلوي، مع توزيع الواقيات الشخصية والمطهرات عليهم، لكونهم الأكثر عرضة للإصابة بكوفيد 19 المستجد .





ومن جانبه قال الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية استمرار جلسات علاج الأورام بالمستشفى حيث تم اجراء (30) جلسة كيماوي لمرضى الأورام الأمس داخل المستشفى مشيرا إلي أنه تم توصيل الأدوية لـ (260) مريض من مرضى الأورام، مجانًا في منازلهم، من المسجلين بفرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، في إطار المبادرة التي أطلقتها الهيئة لتسليم الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، مجانًا بمحل سكنهم، حرصًا على سلامتهم وتأمينا لهم من عدوى كورونا لافتا إلي أن مستشفى التضامن تقدم خدمات علاج الأورام ل2100 مريض شهريًا.





وأوضح الدكتور أحمد السبكى انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد على مدار الساعة للتعامل السريع مع أي تطورات قد تتطلب التدخل السريع، مؤكدًا تشديد سبل الرقابة الداخلية بكافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة لمتابعة تطبيق إجراءات مكافحة العدوى لضمان سلامة الأطقم الطبية والعاملين والمنتفعين بالخدمة من المواطنين المترددين عليها .









وأضاف الدكتور أحمد السبكى أن الهيئة تقوم بشكل مستدام ومنتظم بإجراء تعقيم وتطهير لجميع المنشآت الطبية كالمستشفيات والوحدات والمراكز الطبية كأحد ركائز مكافحة العدوى وتابع : الفريق الطبي يقوم لمجهود كبير فى تقديم الخدمة الطبية للمنتفعين.



