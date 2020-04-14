بالورود.. ندى موسى بإطلالة ربيعية ساحرة على إنستجرام

نشرت الفنانة ندى موسى صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة ناعمة وجذابة للغاية، وهو ما دفع متابعوها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
وعلقت ندى موسى على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: "Happy Easter everybody !🌹🐣"، وتعني: كل عيد شم سيم وانتم طيبين.
وظهرت ندى موسى
، بفستان قصير باللون الأبيض، والمشجر بالورود ومكشوف من منطقة البطن، وهو ما أبرز جمال ولون بشرتها.
واعتمدت ندى موسى
على ترك شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة انسيابية وناعمة للغاية، فيما قامت بلم بعض خصلات الشعر إلى الوراء على طريقة الويفي.
وأكملت ندى موسى
في وضع الماكياج، حيث إنها أبرزت جمال عينيها بالآي شادو، والكحل الأسود، مع وضع اللون البينك الفاقع كأحمر شفاه.
ولم تتكلف ندى موسى
في ارتداء الإكسسورات، حيث إنها اكتفت بارتداء قرطين ناعمين باللون الفضي، وذلك للظهور بإطلالة طبيعية وناعمة.وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..