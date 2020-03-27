بـ ماكياج ناعم.. ندى موسى تتألق بالكاجول الملون من داخل المنزل





وظهرت بها ندى موسى ، بقميص أنيق باللون الأبيض، ويتميز بتفصيلة الأكمام الطويلة التى تبرز عن جمالها ورشاقتها، وتركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها على طريقة الكيرلى الناعمة.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ندى موسى فى الماكياج على اللون البنى الفاتح كأيشادو للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الفاتح.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، وأكتفت بوضع سلسلة بسيطة باللون الفضى حول الرقبة.