بعد أزمته الأخيرة.. يوسف البلايلي يحسم مصيره مع أهلي جدة

حسم النجم الجزائري يوسف البلايلي لاعب فريق أهلي جدة السعودي، مصيره مع الراقي، خلال الفترة المقبل.

وكان يوسف البلايلي هدد إدارة نادي اهلي جدة مؤخرا بفسخ تعاقده مع النادي حال عدم حصولة على مستحقاته المتأخرة.





وقال يوسف البلايلي في تصريحات : تونس نوميركي":" أزمتي مع أهلي جدة انتهت، ومستمر مع النادي دون أي مشكلات".





وتابع:" أتمنى العودة إلى الترجي مجددا، ولكن بعد استكمال رحلتي الاحترافية في السعودية.





ويمتد عقد يوسف البلايلي مع نادي أهلي جدة، حتى صيف 2022.





وشارك يوسف البلايلي مع أهلي جدة في 13 مباراة في الدوري هذا الموسم، سجل خلالها هدفين، وصنع 3 آخرين.