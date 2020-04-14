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مرأة

بلون شعر مختلف.. دارين حداد تفاجئ متابعيها بإطلالة جريئة

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 11:43 ص
دارين حداد
دارين حداد
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آية التيجي
نشرت الفنانة دارين حداد صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على الإستجرام، وقد ظهرت دارين حداد بإطلالة جريئة وجذابة للغاية، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

واعتمدت دارين حداد، على إبراز ملامحها الجميلة، بوضع الماكياج البسيط والهادئ، حيث ابرزت جمال عينيها بالماسكرا، مع وضع اللون الروز كأحمر شفاه.

وغيرت  دارين حداد لون شعرها لللون الأحمر، وقد تركته منسدلا عبر اكتافها بطريقة عشوائية وناعمة للغاية، حيث ظهرت بتسريحة الويفي.


ولم تتكلف دارين حداد في ارتداء الأكسسورات، حيث اها اكتفت بإرتداء قلادة بالون الفضي حول رقبتها، وذلك لتظهر بإطلالة طبيعية وغير متكلفة.

 وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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