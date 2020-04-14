مصرع شخصين وإصابة 6 في تصادم علي الطريق الزراعي بسوهاج..صور

شهد الطريق الزراعي الشرقي بدائرة مركز دار السلام بسوهاج، تصادم بين تروسيكل وسيارة أجرة، وأسفر الحادث عن مصرع عامل ونجله، وإصابة 6 آخرين.

تم نقل الجثتين لمستشفى دار السلام المركزي والمصابين لمستشفي سوهاج الجامعي، وتم تسيير حركة المرور علي الطريق بعد رفع آثار الحادث.

كان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا بحدوث تصادم بين تروسيكل وسيارة أجرة علي الطريق الزراعي الشرقي، ووجود متوفين ومصابين، انتقل الي مكان الواقعة، ضباط مباحث المركز وتبين من الفحص مصرع كل من على أبوسعود محمد على، 24 عاما، ووالده، أبوالسعود محمد، 60 عاما وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى دار السلام المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

ونتج عن الحادث إصابة على محمد محفوظ 27 عاما وهانى عبدالرحيم على 30 عاما ومحمد أحمد أبوقريشى، 25 عاما، وعماد عبدالحفيظ محمد 30 عاما وهيثم فوزى الشمندى، 35 عاما ويسرى عرفات عبدالله، 25 عاما، مصابين بجروح وكسور متفرقة، وتم نقلهم للمستشفي الجامعي.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.