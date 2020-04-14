ضبط 9 متهمين و 732 هاربًا من أحكام و 183 مخالفة مرورية فى حملة بأسوان

تستكمل أجهزة الأمن بأسوان، تنفيذ حملاتها الأمنية المكبرة لتحقيق الإنضباط فى الشارع ومكافحة الجرائم بشتى صورها وتحقيق الإنتشار الأمنى الفعال والقضاء على الظواهر السلبية.

وتلقي اللواء هشام فاروق مدير أمن أسوان، إخطارًا بالقبض على 9 متهمين وبحوزتهم 6 أسلحة نارية ، بالإضافة إلى 1.500 كجم بانجو ، وسلاح أبيض، و 250 جرام حششيش ، و 200 قرص مخدر.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 732 حكم شملت ضبط 158 حكم حبس جزئى و 21 حكم حبس مستأنف و 365 أحكام غرامات و 184 أحكام المخالفات .

وفى مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 25 قضية تموينية شملت ضبط 9 قضايا لبيع بأزيد من السعر الرسمى، و 12 قضية لعدم الإعلان عن الأسعار، بجانب 3 قضايا لمخالفات المخابز البلدية ، بجانب ضبط قضية تجميع بطاقات تموينية خاصة بالمواطنين.

وفى مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 183 مخالفة مرورية متنوعة منها ضبط سائقين تحت تأثير المخدر، بجانب دراجة نارية وتروسكل وسيارة بدون ترخيص ، و 24 مخالفة لتجاوز حد السرعة، و 31 مخالفة للتصالح الفورى، و 50 مخالفة غرامة ونش، و 73 مخالفة متنوعة.

يأتى ذلك فى إطار خطة مديرية أمن أسوان لتكثيف الوجود الشرطي بالشارع، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بمختلف صورها، خاصة أعمال البلطجة والإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.





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