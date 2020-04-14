عمان تتعرض لـ أخدود الغدق.. والسلطات تحذر المواطنين

حذرت تحاليل المركز الوطني العماني للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للطيران المدني من المخاطر المتعددة التي تؤثر على أجواء السلطنة نتيجة المنخفض الجوي (أخدود الغدق) الذي ستتعرض له السلطنة اعتبارا من غد، الأربعاء، وحتى الجمعة.





وذكر المركز في التقرير الصادر عنه اليوم، الثلاثاء، أنه من المحتمل أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم مع فرص لهطول أمطار متفاوتة الغزارة، حيث تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح نشطة وتساقط لحبات البرد على محافظة مسندم تمتد تدريجيا لتشمل محافظات البريمي والظاهرة وشمال الباطنة وجبال الحجر والمناطق المجاورة لها.





وأضاف التقرير أنه يصاحب الحالة الجوية هبوب رياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة إلى نشطة على محافظتي الوسطى وظفار تؤدي إلى تصاعد الغبار والأتربة.





وأوضح أن الموج في البحر المتوسط يكون على سواحل محافظة مسندم وبحر عمان، ويصل إلى أقصى ارتفاع له وهو متران ونصف المتر.





ودعت الهيئة العامة للطيران المدني، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وجريان الأودية وتدني الرؤية الأفقية ومتابعة النشرات الجوية الصادرة عنها، والتقيد التام بقرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس کرونا (كوفيد 19) بتجنب الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى.



