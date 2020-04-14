مجهول يشعل النار في عمارة موبوءة بكورونا في الكويت

أكدت الإدارة العامة للإطفاء بالكويت، اليوم الثلاثاء، أن حريق العمارة الموبوءة في المرقاب كان بفعل فاعل، وفق ما ذكرت صحيفة "الراي".





وقالت العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء في بيان إن «نتائج التحقيق التي توصلت إليها مراقبة تحقيق حوادث الحريق بعد اندلاع حريق في العمارة الموبوءة الكائنة بمنطقة المرقاب أكدت أنه كان بفعل فاعل ومتعمد».





وأوضحت أن «بلاغا ورد في فجر يوم الاثنين من الأسبوع الماضي يفيد باندلاع حريق في عمارة بعد إجلائها من السكان بسبب الاشتباه بإصابة عدد من سكانها بوباء كورونا المستجد، وقد تعاملت مع الحادث فرق الإطفاء من مراكز المدينة والهلالي».





وقالت إن «مراقبة التحقيق أثبتت من خلال المعاينة الفنية للموقع والعينات التي تم تحريزها بالتعاون مع فرقة مركز مبارك الكبير للمواد الخطرة أن هذا الحادث وقع بفعل فاعل، وقد قامت مراقبة تحقيق حوادث الحريق باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية أثناء القيام بإجراءات المعاينة للتعامل مع الحادث في العمارة الموبوءة حرصًا على صحة وسلامة منتسبيها».