مايا دياب تقدم حفلا "أون لاين" الخميس المقبل

تقدم الفنانة اللبنانية مايا دياب الخميس المقبل حفلا أون لاين علي يوتيوب و ترافقها فرقة موسيقية خاصة.









ونشرت مايا عبر حساباتها علي السوشيال ميديا دعوة الحفل مؤكدة أن الزي الرسمي هو البيجامة وأن هناك العديد من المفاجآت بالحفل.





الفنانة اللبنانية مايا دياب كانت أطلقت برنامجها الجديد، والذى يحمل اسم "Side Talks ـ أحاديث جانبية مع مايا دياب"، والذي ابتكرته لمواكبة فترة الحجر الصحي التي يقضيها الجمهور في مختلف أنحاء البلاد العربية والعالم بسبب تفشي وباء كورونا، وعرضت الحلقة الأولى منه عبر تطبيق انستجرام عبر خاصية النقل المباشر، حيث شاركها الجمهور وقائع البثّ، وكذلك استضافتها لأخصائية علم النفس للحديث عن الآثار النفسية التي تركها الحجر الصحي على مختلف العائلات.



