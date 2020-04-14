نهاية أبريل.. تخصيص 3 أيام للمتخلفين عن صرف منحة العمالة غير المنتظمة

لليوم الثاني على التوالي بدأت اليوم الثلاثاء، مكاتب البريد علي مستوي الجمهورية وفروع البنك الزراعي المصري في استكمال صرف المرحلة الأولى لمنحة العمالة غير المنتظمة التي قررها الرئيس عبدالفتاح السياسي للمضاربين من تداعيات فيروس كورونا، وقدرها 500 جنيه لكل مستحق بإجمالي مليون و 500 ألف عامل.





وقام وزير القوي العاملة محمد سعفان منذ صباح اليوم الثلاثاء، بتفقد عدد من مكاتب البريد التي تقوم بصرف المنحة للتأكد من تطبيق آليات وقواعد الصرف للذين وصلتهم رسائل نصية على هاتفهم بمكان الصرف وميعاده، فضلا عن إزالة أي معوقات في المكاتب التي بها أعداد كبيرة للصرف.

كما اطمأن الوزير على أعداد الذين قاموا بصرف المنحة من المسجلين الموزعين على كل مكتب ، لافتا إلى أنه حرصا على مراعاة الظروف الطارئة التي تحول دون صرف المنحة للبعض، فقد تم تخصص أيام 26 و27 و28 أبريل الجاري لصرف مستحقات من سيتخلف عن اليوم المخصص له.

كما تابع سعفان، مع مديري مديريات القوي العاملة علي مستوي 27 محافظة من خلال غرفة العمليات المشكلة برئاستهم والمفتشين بكل مديرية بالمتابعة الميدانية لأعمال صرف المنحة من خلال 5700 منفذ للبريد وفروع البنك الزراعي المصري، مؤكدين اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والاحتياطيات الوقائية لتلافي حدوث أي تجمعات وتذليل أي صعوبات أو عوائق في الصرف .







