باراك أوباما يظهر من جديد ويدعم مرشحا للانتخابات الرئاسية

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" نقلا عن مصادر أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما يعتزم تأييد نائبه السابق جو بايدن للترشح للانتخابات الرئاسية.





وجاء ذلك بعدما أعلن أمس الإثنين، السناتور الأمريكي بيرني ساندرز دعمه الكامل لصالح جو بايدن.





وانضم ساندرز إلى بث مباشر لبايدن ومنحه دعمه الكامل لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي من أجل خوض الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.





وكان ساندرز قد أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري انسحابه من الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي التي يتم خلالها انتخاب مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية.





ويعد بايدن هو الأقرب للفوز بالانتخابات التمهيدية بعد انسحاب ساندرز وفوزه في ولاية ألاسكا.





ومنح 8 من أصل 15 مندوبًا الفوز لصالح بايدن قي الولاية، الذين تعهدوا به في الولاية ، ليصل إجمالي ما حصل عليه نائب الرئيس السابق إلى 1225. إنه بحاجة إلى 1،991 صوتا إضافيا ليحصل على الترشيح رسميًا.





ويشار إلى أنه وعلى الرغم من انسحاب ساندرز، فإنه شجع مؤيديه على الاستمرار في التصويت لصالحه لأنه كلما زاد عدد المندوبين الذين جمعهم كلما ازداد تأثيره على الحزب في المؤتمر الوطني الديمقراطي.



