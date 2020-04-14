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فن

نانسي عجرم تشعل السوشيال ميديا بصورة جديدة .. شاهد

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 06:20 م
نانسي عجرم
نانسي عجرم
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة نانسي عجرم جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 


وتألقت  نانسي عجرم  بمكياجها الجذاب الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان الجذابة واعتمدت على أحمر شفاه كشف عن جمالها بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.



ومؤخرا أعلنت رهاب بيطار محامية قتيل فيلا نانسي عجرم انسحابها من القضية المنظورة بالقضاء اللبنانى التى قتل فيها الشاب السورى محمد الموسى على يد زوج  نانسى عجرم الدكتور فاديي الهاشم.


وقالت رهاب : إنه حفاظا على اسمى ومكانتى أعلنت هذا الانسحاب، أعود لتتفرغ للاهتمام بالقضايا الإنسانية وحقوق الإنسان.
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