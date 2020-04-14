محافظ الجيزة: مكاتب ومؤسسة أبو العينين تقوم بدور بطولي فى الحرب على كورونا.. صور

مكاتب ومؤسسة أبو العينين:

=حملة شاملة للنظافة ورفع القمامة وتوزيع الكمامات وسط ترحيب واسع من المواطنين

= تعقيم وتطهير أكثر من 33 شارع ومسجد وكنيسة ومخبز ومدرسة ومكتب بريد فى اليوم الـ 22 للحملة

= ماراثون التعقيم والتطهير يجوب شوارع البكباشى والقصبجى والمنيب والقرصاية وبين البحرين وساقية مكى والجيزة بحرى

= على مدى أسبوعين مكاتب أبو العينين تنظم صرف المعاشات ومنحة العمالة غير المنتظمة بكافة مكاتب البريد





أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن مكاتب النائب محمد أبو العينين ومؤسسة أبو العينين الاجتماعية تؤدي دورا بطوليا في الحرب على فيروس كورونا بدائرة الجيزة.





وأضاف خلال تفقده إجراءات صرف منحة العمالة غير المنتظمة بالجيزة أنها تساعد بشدة أجهزة المحافظة في مكافحة وباء كورونا عن طريق تعقيم وتطهير جميع شوارع ومؤسسات حى جنوب الجيزة، مشيرا إلى التعاون التام بين المحافظة والنائب في مجالات الخدمة الاجتماعية والمجتمعية.





وتواصلت لليوم 22 حملة التعقيم والتطهير التي تنفذها مكاتب خدمة المواطنين التابعة للنائب محمد أبو العينين نائب رئيس حزب مستقبل وطن وعضو مجلس النواب والتى جابت كافة شوارع وحوارى وميادين ومؤسسات دائرة الجيزة، وقامت فرق العمل التابعة للمكاتب اليوم بتعقيم وتطهير 33 من شوارع وميادين ومساجد وكنائس ومدارس ومخابز دائرة الجيزة بالإضافة إلى فرع البنك الزراعي بجنوب الجيزة، الذى يتم منه صرف منحة العمالة غير المنتظمة ليصل إجمالى عدد الشوارع التي تم تعقيمها هذا الاسبوع إلى 133 شارعا.





وقامت فرق العمل التابعة للحملة برش المطهرات بواجهات المنازل والمحال بالإضافة إلى تعقيم المساجد والكنائس والمخابز ومكاتب بالبريد والمدارس التى يتم صرف المعاشات منها كما قامت فرق العمل بتوزيع الكمامات على المواطنين ونظمت حملة للتوعية بمخاطر وطرق الوقاية من فيروس كورونا.





ومن ضمن الشوارع والأماكن التى قامت الحملة بتطهيرها اليوم شارع المحطة وشارع الباجوري وحارة البوسنة وشارع الحلواني وشارع الحريري وشارع أرض بتجري وشارع الباري وحارة عبده موسى وحارة عبده فرج ومسجد أسرة الإسلام وكنيسة أسرة الراعي الصالح وشارع عبادة بن الصامت ومدرسة فجر الإسلام الخاصة وخلف البنك الزراعي.





وشارع ربيع الجيزي وشارع الحريري وحارة شافعي وشارع سعد زغلول وحارة أبو دراز وحارة الأزهار من سعد زغلول وشارع عمر بن عبد العزيز وحارة المعمل ومسجد السلام بشارع المعمل وشارع عمار من ش المأمون وحارة المعمل من المأمون وحارة المدافع من ح شافعي ومخبز الجمل بشارع المأمون وحارة العرب وشارع مهني وشارع ابو الخير عنبر وشارع سيد عنبر وحارة الجنينة.





وللأسبوع الثانى على التوالى شاركت مكاتب أبو العينين فى تنظيم صرف منحة العمالة غير المنتظمة وقبلها صرف المعاشات وتواجد أعضاء فرق العمل التابعة لأبو العينين منذ الصباح الباكر بمكاتب البريد وفرع البنك الزراعي والمخصصة لصرف منحة العمالة غير المنتظمة.





حيث قامت بتعقيم وتطهير مكاتب البريد والمناطق المحيطة بها وتجهيز أماكن ومقاعد الانتظار وعلى مسافات متباعدة خارج المكاتب كما قاموا بتنظيم المستحقين لصرف المنحة لمراعاة عدم التكدس وعدم الازدحام وترك المسافات الآمنة بينهم، وتمكن المستحقون من صرف مستحقاتهم فى سهولة ويسر وأمان كامل.





كما نظمت مؤسسة أبو العينين الاجتماعية على مدى الشهر الماضي العديد من قوافل الخير التى جابت المحافظات والقرى من أجل توزيع المواد الغذائية والاحتياجات الاساسية والمطهرات والكمامات على المتضررين من تداعيات فيروس كورونا من العمالة غير المنتظمة والأسر الاولى بالرعاية وذلك بالعديد من المحافظات مثل الجيزة والمنوفية وبنى سويف وسيناء وغيرها.





تأتي هذه الإجراءات فى إطار الخطة الاحترازية والجهود المكثفة التي تبذلها مكاتب النائب محمد أبو العينين والمستمرة لليوم الحادى والعشرين على التوالى لمكافحة انتشار فيروس كورونا بدائرة الجيزة والتى بدأت بحملة مكثفة للتوعية ودعوة المواطنين للمكوث في المنزل.





ثم حملات متعددة لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين من منزل لمنزل بالعديد من مناطق الجيزة وتطهير وتعقيم المؤسسات الحكومية والمرافق العامة وأماكن التجمعات والمساجد والكنائس ومكاتب البريد بالإضافة إلى حملة للنظافة ورفع القمامة وتطهير مكانها وتطهير صناديق التجميع بهدف منع انتشار فيروس كورونا.