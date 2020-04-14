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مرأة

بـ الشيفون المنقط.. هبة مجدى تبهر متابعيها بإطلالة كلاسيكية ناعمة.. شاهد

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 07:43 م
هبة مجدى
هبة مجدى
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نهى هجرس
نشرت الفنانة هبة مجدى، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كلاسيكية أنيقة.

وظهرت بها هبة مجدى، بقميص أنيق ومميز من الشيفون باللون الزينى الفاتح، ويتميز بالنقاط السوداء التى تبرز جمالها، ومرتديه ببنطالا أنيقا باللون الزيتى الذى يبرز عن جمالها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هبة مجدى فى المكياج على البنى الفاتح للعيون الذى يبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الذى يتناسب مع إطلالتها.

كما تركت شعرها البنى القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة أنيقة وناعمة تبرز عن جمال أنوثتها.

وأختارت وضع اكسسوارات بسيطة تتنايب مع إطلالتها الكلاسيكية الناعمة، عبارة عن قرط صغير باللون الذهبى

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