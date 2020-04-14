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أخبار العالم

أمريكا تسجل أكثر من 23 ألف إصابة و1624 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 08:01 م
صدى البلد
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حسام رضوان

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وقالت الجامعة إن الولايات المتحدة سجلت 23.182 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 584.073 شخصا.

وأضافت كذلك أن الولايات المتحدة سحلت 1624 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الوفيات في الولايات المتحدة إلى 24.485. لتواصل الولايات المتحدة تصدرها دول العالم كأكثر بلدان العالم تضررا من فيروس كورونا على صعيد أرقام الإصابات والوفيات.

وعلى الرغم من ذلك، أعلن المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، لاري كودلو، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن قرارات هامة اليوم أو خلال يومين بشأن إعادة فتح الاقتصاد.

وقال إن الولايات المتحدة جاهزة لاستئناف الأعمال، مضيفا أن  إدارة ترامب تريد إعادة الموظفين لأعمالهم لكن بشكل آمن.

وكان حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو،  أكد أنه لن يلتزم بأي أمر قد يصدره الرئيس دونالد ترامب بإعادة فتح ولايته بطريقة غير آمنة في خضم تفشي فيروس كورونا.

وقال كومو في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "إذا أمرني بإعادة الفتح بطريقة من شأنها أن تعرض الصحة العامة لجماهير ولايتي للخطر، فلن أفعل ذلك".

فيما وقال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "أخبروا الحكام الديمقراطيين أن فيلم “Mutiny On The Bounty” كان أحد أفلامي المفضلة على الإطلاق.. التمرد القديم بين الحين والآخر هو شئ مثير للمشاهدة، خاصة عندما يحتاج المتمردون إلى القبطان.. وهذا سهل جدا".

واختار ترامب  فيلم "Mutiny On The Bounty" الذي يحكي قصة عن تمرد عدد من بحارة السفينة باونتي على قبطانهم والذي يقودهم في النهاية إلى الخضوع لمحاكمة عسكرية.

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