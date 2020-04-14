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أخبار العالم

وزير المالية البريطاني يحذر المواطنين: استعدوا لأيام أكثر صعوبة

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 08:49 م
ريشي سوناك
ريشي سوناك
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شيماء مصطفى
حذر وزير المالية البريطانى ريشى سوناك، من أن البلاد ستشهد أوقاتًا أكثر صعوبة في المرحلة المقبلة.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، جاء ذلك وسط تحذيرات من أن الاقتصاد سيواجه انكماشًا بأكثر من الثلث في هذا الربع مع وجود مليوني شخص عاطلين عن العمل.

وقال سوناك إن البريطانيين عليهم الاستعداد لمشقة أخرى جديدة، مصرًا على أن تكون النتائج الناجمة عن إجراءات الإغلاق الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد "مؤقتة".

ورفض فكرة أن مجلس الوزراء يجب أن يختار بين عودة الاقتصاد وحصد كورونا لأرواح البريطانيين، قائلًا إن الحكومة "ستحمي شعبنا".

جاءت تلك التصريحات في وقت  توقع مكتب مسؤولية الميزانية في بريطانيا، أن القيود المفروضة لمدة ثلاثة أشهر ستخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 35 %، مع ارتفاع نسبة البطالة لـ 10%.

وقال المكتب إن عجز الموازنة قد يبلغ 273 مليار جنيه استرليني (342.23 مليار دولار) في السنة الضريبية 2020-2021، وهو خمسة أمثال التقديرات السابقة له وبما يعادل 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية.
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