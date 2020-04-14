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برلمان

صحة البرلمان: مصر في المرحلة الأخيرة لعلاج فيروس كورونا

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 09:19 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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أحمد أيمن
قال النائب عبدالمنعم شهاب، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن التأكد من صلاحية أو فاعلية الدواء في أداء دوره للشفاء من أي مرض تقوم على 4 مراحل كالآتي: التجارب المعملية، التجارب على الحيوانات، التجارب على المتطوعين، وأخيرا التجارب السريرية، مشيرا إلى أن الأدوية التي تم طرحها لعلاج فيروس كورونا كعقار الملاريا والعقار الياباني مرت بهذه التجارب مسبقا لكن لعلاج أمراض آخرى. 

وأكد شهاب في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن إعلان وزير التعليم العالي عن الموافقة على إجراء 7 أبحاث في مرحلة التجارب السريرية مؤشر جيد للقضاء على كورونا في مصر، خاصة في ظل عدم وجود عقار حتى الآن يقضي على المرض بنسبة 100%، موضحا أنه عقب انتهاء هذه الأبحاث والتجارب سيتم التأكد من فاعلية العقار المناسب وإتاحته للمرضى.
 
وطالب وكيل لجنة الصحة، بضرورة تشجع البحث العلمي في مصر ودعمه لمواجهة الأزمة، مشيرا أن البحث لا يزال في مراحله الأولى، كما أن الدواء يأخذ المزيد من الوقت حتى تتضح فاعليته وتظهر آثاره، خاصة وإذا كان المرض المستهدف جديد ولم يظهر من قبل، كما هو الحال لفيروس كورونا المستجد.  

واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي -خلال اجتماع لجنة إدارة أزمة كورونا- موافقة لجنة أخلاقيات البحث العلمي بجامعة عين شمس على 7 أبحاث فى مرحلة التجارب السريرية، بالإضافة إلى وجود بحثين فى مرحلة التجارب السريرية فى انتظار موافقة لجنة أخلاقيات البحث العلمي بجامعة عين شمس، كما استعرض الوزير التصميم المحلي لأجهزة طبية لمواجهة فيروس "كورونا".
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