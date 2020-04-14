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اقتصاد

تراجع سعر الدولار الأمريكي واليورو أمام الجنيه الإسترليني

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 09:15 م
العملات
العملات
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وكالات
سجل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية مرتفعا مقابل الدولار بنسبة 1.10 % إلى 1.2644 دولار، وبنسبة 0.41 مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1512 يورو.


وعلى صعيد آخر، سجل سعر الدولار الأمريكي الشحيح في لبنان 3050 ليرة يوم الثلاثاء للمرة الأولى في السوق الموازية في البلد الذي يعاني أزمة مالية محت نصف قيمة العملة المحلية.


وأصبحت السوق غير الرسمية مصدرا رئيسيا للحصول على العملة الصعبة لمعظم الناس منذ أن هوى لبنان إلى أزمة قبل حوالي ستة أشهر لتبتعد العملة عن سعر الربط الرسمي البالغ 1507.5 الساري منذ عقدين.


وهوت الليرة اللبنانية بشكل أكبر منذ أن أرغمت جائحة فيروس كورونا البلاد على فرض عزل عام في مارس آذار ومع قيام البنوك بإغلاق صنبور الدولار.

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