أدوية منتهية الصلاحية.. ضبط صيدلية غير مرخصة في كفر الشيخ.. صور

تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ، بالتنسيق مع إدارة تفتيش الصيادلة، وجهاز حماية المستهلك، والرقابة التموينية، من ضبط صيدلية غير مرخصة بقرية الحوة التابعة لمركز بيلا، تقوم ببيع الأدوية بدون ترخيص بالمخالفة للقانون.





ضمت الحملة، العقيد محمد دومة، رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ، والدكتور تامر حجازي، مدير إدارة التفتيش الصيدلي، والمحاسب رجب عبد المنصف نايل، مدير فرع جهاز حماية المستهلك بكفر الشيخ.





وتمكنت الحملة من التحفظ ومصادرة جميع محتويات الصيدلة عبارة عن 713 صنف أدوية مدونة في 24 كشفًا، منها 52 أدوية منتهية الصلاحية و 5 أصناف أدوية خاصة بالتأمين الصحى، وجرى تشميع المكان.





وحرر رجال مباحث التموين، المحضر رقم 139 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ مركز بيلا ، وأخطرت النيابة للتحقيق.